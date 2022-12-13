У Брянській області РФ у районах військових частин уночі прогриміли вибухи

У ніч на 13 грудня у Брянській області прогриміли вибухи у місті Клинці та селищі Климове.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали із посиланням на очевидців.

Канал «Новини Брянська» пише про «обстріл з боку ЗСУ та сильну вибухову хвилю».

«Жителі Клінцов розповіли, що вибухи були такої сили, що розбудили все місто», – йдеться у паблику.

За фотографіями наслідків вибухів, викладених у мережі, вдалося встановити, що ймовірне місце прильотів – стоянка техніки МО РФ (52.716841, 32.284856).

Влада регіону повідомила, що система ППО нібито збила ракету, окремі частини потрапили на територію промзони.

Клинці розташовані приблизно за 60 кілометрів від кордону з Чернігівською областю України. За даними з відкритих джерел, у місті дислокований мотострілковий полк.

Крім того, за інформацією місцевих Telegram-каналів, у селищі Климово перед вибухами сталася пожежа.

Климово розташоване приблизно за 30 кілометрів від українського кордону. Там також розташована військова частина та військовий аеродром.

У місцевих пабликах адміністратори видаляли свідчення очевидців про подію.