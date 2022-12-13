Названо причину скасування традиційної прес-конференції Путіна

Названо причину скасування традиційної прес-конференції Путіна

В Кремлі вперше за 10 років відмінили традиційну прес-конференцію

Вперше за 10 років Кремль заявив, що президент Володимир Путін не проводитиме своєї традиційної прес-конференції наприкінці року через невдоволення населенням проведення “спецоперації”.

Таку думку висловили у Міноборони Великобританії.

Там також зазначили, що прес-конференція стала важливим елементом у календарі громадської участі Путіна і часто використовувалась як можливість продемонструвати його нібито щиру чесність.

«Хоча питання майже напевно зазвичай перевіряються заздалегідь, скасування, ймовірно, пов’язане з побоюваннями з приводу переважання антивоєнних настроїв в Росії», – сказано в повідомленні.

У Міноборони Великобританії вважають, що кремлівські чиновники майже напевно вкрай чутливі до того, що будь-який захід, на якому був присутній Путін, може супроводжуватися несанкціонованою дискусією про «спеціальну військову операцію».

Нагадаємо, 12 грудня речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що у 2022 році великої грудневої пресконференції не планується, хоча Путін все ж може поговорити з кремлівським пулом пропагандистів.

  • 378
  • 13.12.2022 09:25
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
10:37
Північна Корея готова випробувати ядерну зброю
Світ
09:25
Названо причину скасування традиційної прес-конференції Путіна
Світ
09:08
У Брянській області РФ у районах військових частин уночі прогриміли вибухи
Світ
08:02
Країни G7 домовилися притягнути Путіна до відповідальності за війну в Україні
Україна
14:17
Відновлення продажів у ЖК в Одесі
Світ
15:07
Бундесвер почне підготовку до передачі Польщі систем Patriot наступного тижня
Україна
14:14
На кримських пляжах почали рити окопи: окупанти бояться військово-морської операції ЗСУ
Світ
13:45
Німеччина пообіцяла Україні більше зброї, переговори щодо танків продовжуються
Світ
11:40
Спроба України звільнити Крим може призвести до ядерної війни, - The Washington Post
Світ
10:32
Японія збирається розмістити гіперзвукові ракети за 40 кілометрів від Росії.
Світ
08:41
Уболівальники збірної Марокко влаштували заворушення у Парижі після перемоги їхньої команди над Португалією
Україна
07:43
Удари по окупантах в Мелітополі: близько 200 загиблих і багато поранених
Україна
20:00
У Мелітополі пролунала серія потужних вибухів
Світ
18:57
Росія може отримувати зброю у Південної Африки, - The Telegraph
Україна
18:17
Ми будемо здатні на все і не будемо ні в кого питати, де бити ворога, - Данілов

Головне

Світ
09:25
Названо причину скасування традиційної прес-конференції Путіна
Світ
09:08
У Брянській області РФ у районах військових частин уночі прогриміли вибухи
Світ
13:45
Німеччина пообіцяла Україні більше зброї, переговори щодо танків продовжуються
Україна
07:43
Удари по окупантах в Мелітополі: близько 200 загиблих і багато поранених
Україна
20:00
У Мелітополі пролунала серія потужних вибухів
Україна
18:17
Ми будемо здатні на все і не будемо ні в кого питати, де бити ворога, – Данілов
Світ
11:36
Білорусь погодилася на транзит зерна з України без жодних попередніх умов
Світ
09:31
Ердоган запропонував качати в Європу газ в обхід Росії
Світ
15:43
Ціна російської нафти впала до $43: немає покупців
Світ
15:21
Прем’єр Індії скасував зустріч із Путіним через ядерні загрози
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Північна Корея готова випробувати ядерну зброю
Світ
13.12.2022 10:37
ТОР
Названо причину скасування традиційної прес-конференції Путіна
Світ
13.12.2022 09:25
ТОР
У Брянській області РФ у районах військових частин уночі прогриміли вибухи
Світ
13.12.2022 09:08

Популярне

ТОР
У Брянській області РФ у районах військових частин уночі прогриміли вибухи
13.12.2022 09:08
ТОР
Названо причину скасування традиційної прес-конференції Путіна
13.12.2022 09:25
ТОР
На кримських пляжах почали рити окопи: окупанти бояться військово-морської операції ЗСУ
11.12.2022 14:14

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com