Названо причину скасування традиційної прес-конференції Путіна

В Кремлі вперше за 10 років відмінили традиційну прес-конференцію

Вперше за 10 років Кремль заявив, що президент Володимир Путін не проводитиме своєї традиційної прес-конференції наприкінці року через невдоволення населенням проведення “спецоперації”.

Таку думку висловили у Міноборони Великобританії.

Там також зазначили, що прес-конференція стала важливим елементом у календарі громадської участі Путіна і часто використовувалась як можливість продемонструвати його нібито щиру чесність.

«Хоча питання майже напевно зазвичай перевіряються заздалегідь, скасування, ймовірно, пов’язане з побоюваннями з приводу переважання антивоєнних настроїв в Росії», – сказано в повідомленні.

У Міноборони Великобританії вважають, що кремлівські чиновники майже напевно вкрай чутливі до того, що будь-який захід, на якому був присутній Путін, може супроводжуватися несанкціонованою дискусією про «спеціальну військову операцію».

Нагадаємо, 12 грудня речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що у 2022 році великої грудневої пресконференції не планується, хоча Путін все ж може поговорити з кремлівським пулом пропагандистів.