Могли б замінити Intel і AMD: Китай відмовився поставляти Росії сучасні процесори Loongson

Могли б замінити Intel і AMD: Китай відмовився поставляти Росії сучасні процесори Loongson
Уряд Китаю заборонив постачання в Росію процесорів Loongson на власній архітектурі LoongArch, які могли б замінити Intel та AMD у разі блокування каналів паралельного імпорту.

Про це повідомив «Комерсантъ».

Рішення Китаю викликане тим, що технологія визнана стратегічно важливою та використовується у військово-промисловому комплексі Китаю. З посиланням на джерело, близьке до російського уряду, видання пише, що зараз придбати партію цих чіпів офіційно неможливо.

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Після початку війни в Україні провідні світові виробники чіпів зупинили постачання до Росії. Москва не виготовляє сучасну електроніку.

Корпорація Loongson заснована у 2002 році Академією наук Китаю для створення альтернативи американським процесорам Intel та AMD. Навесні 2021 року корпорація представила власну архітектуру Loongson Instruction Set Architecture (LoongArch), сумісна з програмами, написаними під архітектуру Intel (X86) та AMD (ARM).

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  • 13.12.2022 10:51
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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