Інтереси Путіна та еліт розійшлися: у Росії зрозуміли, що війну програно

В Росії вже розуміють, що війну програно

Президент Росії Володимир Путін хоче йти в війні в Україні до кінця, але еліти вважають, що війну програно і чекають на зміну режиму.

Цю думку в інтерв’ю “Можем объяснить” висловив політолог Станіслав Бельковський.

На його думку, зміна режиму може відбутися за 3-4 роки.

Путін розраховує на те, що «спецоперація» затягнеться за рахунок нескінченного ресурсу часу та «терпіння російського народу», розуміючи, що поразка у війні буде особисто для нього згубною.

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Путінські еліти виходять із того, що війну програно. За стратегіями їх можна поділити на три загони, вважає політолог.

«Один загін складається з людей, які біжать на Захід, і намагаються довести, що не мають із Путіним нічого спільного», – пояснив Бєлковський.

У цю групу він відносить мільярдера Алішера Усманова, який переносить бізнес до Узбекистану і “підносить себе світу як великий демократизатор та лібералізатор”. Учасники цієї групи зацікавлені у знятті накладених на них західних санкцій.

Інший загін еліт, зокрема Євген Пригожин, має намір воювати до будь-якого результату, який можна буде оголосити успіхом, сподіваючись, що це відкриє доступ до переділу влади та власності.

“Третя група – це класична навколопутинська еліта системи Ковальчуки-Ротенберги-Тимченки, яка чудово розуміє, що справа безвиграшна, і для яких важливіше оборонятися, ніж наступати, але вони настільки тісно спаяні з Путіним, що за його життя ніколи не спробують вийти з обіймів цієї системи”, – пояснив політолог.

За його словами, вони розраховують, що після смерті Путіна влада потрапить до них у руки, «бо більше нема до кого».