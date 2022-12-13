Білорусь перекинула до кордону з Україною бригаду сил спецоперацій

У напрямку Брестської області Білорусі прямував великий ешелон із технікою десантників

У Брестську область, до кордону з Україною, перекидають 103 Вітебську окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду сил спеціальних операцій ЗС РБ.

Про це повідомила моніторингова група Беларускі Гаюн.

За її інформацією, у напрямку Брестської області Білорусі прямував великий ешелон із технікою цієї бригади.

За мінімальними оцінками техніка наступна:

БТР – хв. 10 од.;

МБТС «Кайман» – хв. 3 од.;

МАЗи, Урали – хв. 25 од.;

Бензовози – хв. 2 од.;

Вагони пасажирські та вантажні.

Саме МБТС «Кайман» є характерною технікою для 103-ї СЗГ, що дозволяє говорити, що йде перекидання саме цього підрозділу.

Таким чином, є підстави вважати, що 103-ю вітебську бригаду також залучено до раптової перевірки бойової готовності, про яку МО РБ повідомило вранці 13 грудня.

Крім того, не виключено, що метою перекидання бригади може бути, наприклад, ротація їхніх підрозділів у прикордонні з Україною, або бойове злагодження з підрозділами ЗС РФ, які 12 грудня були помічені у Брестській області.