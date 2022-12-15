США нададуть Україні обладнання для перетворення звичайних бомб на “розумні”

США нададуть Україні обладнання для перетворення звичайних бомб на “розумні”
Адміністрація Байдена планує надіслати в Україну сучасне електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси на «розумні бомби», здатні з високою точністю вражати позиції російських військ.

Про це повідомило The Washington Post з посиланням на свої джерела.

В матеріалі зазначено, що українські ВПС покладаються в основному на застарілі реактивні літаки радянської епохи МіГ, і Пентагон шукає способи їх модернізувати, а не надавати нові західні літаки, які вимагатимуть від пілотів і підрозділів технічного обслуговування проходити нове складне навчання.

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Адміністрація Байдена раніше оснастила Україну іншою передовою зброєю, включаючи високошвидкісні протирадіаційні ракети повітряного базування або HARM, щоб посилити здатність України наносити авіаудари.

Зараз йдеться про Joint Direct Attack Munition (JDAM) – комплект обладнання на основі технології GPS, що перетворює прості вільнопадаючі бомби на всепогодні коректовані («розумні») боєприпаси.

Постачання JDAM ознаменувало б ще один важливий крок Вашингтона, щоб допомогти Україні відбити вторгнення російських військ, забезпечивши новий спосіб націлювання на російські підрозділи та штаби.

Починаючи з червня, Україна значною мірою покладалася на американську високомобільну артилерійську ракетну систему, або HIMARS, ще одну високоточну систему, для значних втрат серед російських військ і зриву ліній постачання.

  • 28
  • 15.12.2022 10:43
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