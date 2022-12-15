З принципу заберемо: Аксьонов заявив про націоналізацію квартири Зеленського в Ялті
Квартиру президента України Володимира Зеленського, яка знаходиться у Лівадії у Криму, націоналізують.
Про це заявив російський гауляйтер півострова Сергій Аксьонов в інтерв’ю ТАCС.
«Немає якоїсь націленості на цю квартиру. Хіба що із принципу саме у нього заберемо і комусь подаруємо», – сказав Аксьонов.
За його словами, окупаційна влада ухвалює рішення про націоналізацію майна лише в тому випадку, якщо громадяни України, які володіють підприємствами в Криму, “виявляють ворожість до Росії”.
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- 15.12.2022 11:14
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