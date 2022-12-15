З принципу заберемо: Аксьонов заявив про націоналізацію квартири Зеленського в Ялті

Квартиру президента України Володимира Зеленського, яка знаходиться у Лівадії у Криму, націоналізують.

Про це заявив російський гауляйтер півострова Сергій Аксьонов в інтерв’ю ТАCС.

«Немає якоїсь націленості на цю квартиру. Хіба що із принципу саме у нього заберемо і комусь подаруємо», – сказав Аксьонов.

За його словами, окупаційна влада ухвалює рішення про націоналізацію майна лише в тому випадку, якщо громадяни України, які володіють підприємствами в Криму, “виявляють ворожість до Росії”.