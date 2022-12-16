ЄС узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії

ЄС узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії
Уряди країн Європейського Союзу погодили в четвер 9-й пакет санкцій проти Росії через вторгнення Москви в Україну.

Про це повідомило Reuters з посиланням на дипломатів ЄС.

Пакет буде оформлено за допомогою письмової процедури до обіду п’ятниці.

«Санкції узгоджені. Письмова процедура до завтрашнього обіду», – сказав один із дипломатів.

Як повідомляли Vlasti, країни-члени Європейського Союзу не змогли домовитися про дев’ятий пакет санкцій проти Росії під час переговорів 14 грудня ввечері у Брюсселі на останньому саміті цього року.

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  • 16.12.2022 06:36
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