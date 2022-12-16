Що передбачає дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії

Урсула фон дер Ляйен оголосила про дев’ятий пакет санкцій ЄС

Євросоюз погодив дев'ятий пакет санкцій проти РФ, який зокрема передбачає санкції проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Крім того санкційні обмеження передбачають:

повну заборону на операції з Всеросійським банком розвитку регіонів, заморожування активів ще двох російських банків;

розширення заборони на експорт у РФ товарів і технологій, пов’язаних з авіацією, включаючи БПЛА, у тому числі авіаційні двигуни та деталі;

відкликання ліцензії на мовлення на території Євросоюзу НТВ, НТВ Мир, Росія 1, РЕН ТВ і Першого каналу;

заборону надання Росії послуг у сферах реклами, маркетингових досліджень, опитувань;

заборону громадянам ЄС обіймати керівні посади у державних та контрольованих державою компаніях у Росії;

заборону на інвестиції в гірничодобувний та енергосектор РФ.

Також введено санкції проти 168 компаній, які працюють із ВПК та гірничим видобуванням.

При цьому ЄС дозволив розморожувати активи осіб, які відіграють важливу роль у торгівлі сільгосппродукцією.

Щоб уникнути обходу санкцій, до списку також включено деякі підконтрольні РФ організації, розташовані в незаконно анексованому Криму чи Севастополі.

Як повідомляли Vlasti, уряди країн Європейського Союзу узгодили в четвер 9-й пакет санкцій проти Росії через вторгнення Москви в Україну.