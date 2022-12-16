Через ракетні обстріли підприємств ДТЕК відключилось від енергосистеми України

Через ракетні обстріли підприємств ДТЕК відключилось від енергосистеми України
Через ракетні обстріли Росії енергетичне підприємство ДТЕК відключилось від енергосистеми України.

Про це повідомили в компанії.

“Сьогодні під час чергового масованого обстрілу було пошкоджено підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово обстрілювалося росіянами”, – сказано в повідомленні.

Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання. Через це підприємство відключено від енергосистеми.

В компанії додали, що, на щастя, обійшлося без жертв.

Сьогоднішні ракетні удари стали 20-ю8 терористичною атакою Росії на енергетичні об’єкти ДТЕК.

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  • 16.12.2022 15:53
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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