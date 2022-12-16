Через ракетні обстріли підприємств ДТЕК відключилось від енергосистеми України

Через ракетні обстріли Росії енергетичне підприємство ДТЕК відключилось від енергосистеми України.

Про це повідомили в компанії.

“Сьогодні під час чергового масованого обстрілу було пошкоджено підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово обстрілювалося росіянами”, – сказано в повідомленні.

Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання. Через це підприємство відключено від енергосистеми.

В компанії додали, що, на щастя, обійшлося без жертв.

Сьогоднішні ракетні удари стали 20-ю8 терористичною атакою Росії на енергетичні об’єкти ДТЕК.