Через ракетні обстріли підприємств ДТЕК відключилось від енергосистеми України
Через ракетні обстріли Росії енергетичне підприємство ДТЕК відключилось від енергосистеми України.
Про це повідомили в компанії.
“Сьогодні під час чергового масованого обстрілу було пошкоджено підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово обстрілювалося росіянами”, – сказано в повідомленні.
Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання. Через це підприємство відключено від енергосистеми.
В компанії додали, що, на щастя, обійшлося без жертв.
Сьогоднішні ракетні удари стали 20-ю8 терористичною атакою Росії на енергетичні об’єкти ДТЕК.
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- 16.12.2022 15:53
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