Кремль наказав держкомпаніям запустити інкубатор позитивних новин про Путіна

Путіна намагаються зробити "героєм" добрих новин

Адміністрація президента РФ доручила держкорпораціям і главам російських регіонів підготувати позитивний порядок денний із новин та заходів, у яких міг би взяти участь Володимир Путін.

Про це повідомило The Moscow Times з посиланням на джерела, близькі до Кремля.

За задумом Кремля, такі інфоприводи мають покращити імідж президента та допомогти держпропаганді, яка втрачає телевізійну аудиторію.

Соціальне самопочуття росіян знижується, зростає тривожність і вже накопичилася втома від тривалої війни. У цих умовах президент має чітко асоціюватися у громадян із чимось позитивним, бути «глашатаєм хороших новин», пояснюють логіку два непов’язаних один з одним чиновники.

Джерела видання зазначили, що схожий «інкубатор хороших новин» для президента вже фактично запустився: наприклад, останнім часом Путін через відеозв’язок брав участь у запуску центру з відтворення індички та відремонтованої автодороги, а також вітав з ювілеями співробітників корпорацій «Росатом» та «Ростех».