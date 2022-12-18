У військах “ДНР” та ПВК “Вагнер” розкол через Бахмут

У військах “ДНР” та ПВК “Вагнер” розкол через Бахмут

Пригожин відокремлює дії вагнерівців від інших формувань, що беруть участь у війні

Російські наступальні операції навколо Бахмута, що тривають, ще більше вбивають клин між силами "ДНР" і військами ПВК "Вагнер".

Про це розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).

Ватажок “ДНР” Денис Пушилін 17 грудня заявив, що підрозділи “ДНР” і “Вагнера” нібито закривають «кліщі» українським військам у Бахмуті. Військові блогери різко відреагували на слова Пушиліна, заявивши, що наступальними діями в цьому районі керує виключно ПВК, а «ДНР» до дій під Бахмутом не має жодного стосунку.

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Невідповідність між твердженнями Пушиліна, які представляють офіційну лінію «ДНР», та заявами Євгена Пригожина – власника групи «Вагнер» – та інших помітних голосів у російському інформаційному просторі свідчать про те, що між «ДНР» та групою «Вагнер» зберігається і зростає розрив.

Під час боїв за населені пункти на південь від Бахмута в жовтні Пригожин заперечував будь-яку причетність “ДНР” або звичайних російських військ до захоплення Іванграда.

Аналітики ISW вважають, що роль “Вагнера” в операціях навколо Бахмута, ймовірно, продовжуватиме сприяти розколу між різними угрупованнями в російських збройних силах і дискредитувати владу “ДНР” і сили, якими вони командують.

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  • 18.12.2022 07:50
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