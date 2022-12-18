У Росії під Челябінськом загорівся торговий центр
У торговому центрі у Сніжинську сталася пожежа
Пожежа на площі 400 кв. м сталася у торговому центрі у Сніжинську в Челябінській області, відкрите горіння ліквідовано, постраждала одна людина.
Про це повідомило ТАCС із посиланням на оперативні служби.
«Пожежа виникла в чотириповерховій будівлі торгового центру «Універсам». Його площа становить 400 кв. м, на даний момент відкрите горіння ліквідовано. Одна людина отримала отруєння продуктами горіння», – сказав співрозмовник агентства.
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З будівлі самостійно евакуювали близько 70 людей, п’ятьох врятували пожежники.
За даними оперативних служб, осередок пожежі знаходився на останньому поверсі, де спалахнули товари.
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- 18.12.2022 11:01
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