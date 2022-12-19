Командири у «Вагнері» керують боями з укриттів: завербовані зеки йдуть як витратний матеріал

Командири у «Вагнері» керують боями з укриттів: завербовані зеки йдуть як витратний матеріал
В останні місяці ПВК "Вагнер" під час свого сильно затягненого наступу на Бахмут виробила тактику, за якою командири керують погано навченими, завербованими у в'язницях бійцями з укриттів.

Про це повідомили у Міноборони Великобританії.

Бійцям видається смартфон або планшет із напрямком атаки, накладеним на супутникову карту, потім їх відправляють у наступ, часто без підтримки бронетехніки.

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При цьому командири, починаючи з рівня взводного, під час атаки сидять у сховищі і за допомогою дронів стежать, щоб бійці не відхилялися від заданого курсу. Тим, хто відхилиться, загрожують розстрілом.

«Ця жорстока тактика «Вагнера» має на меті збереження дефіцитних кадрів, досвідчених командирів, а також бронетехніки за рахунок менш дефіцитних завербованих ув’язнених, яких вважають витратним матеріалом», – стверджують британці.

  • 60
  • 19.12.2022 08:43
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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