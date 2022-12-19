У ДСНС показали наслідки нічної атаки на об’єкти інфраструктури

Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ було пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури, на якому виникла пожежа.

Про це повідомили в ДСНС

“О 05:02 надійшло повідомлення, що в результаті обстрілу є пошкодження об‘єкту критичної інфраструктури, на місці виникла пожежа. Пожежу було локалізовано о 07:27 на площі 150 кв.м та о 07:40 – ліквідовано”, – сказано в повідомленні.

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Крім того, внаслідок ворожих обстрілів у 2-х районах столиці – Шевченківському та Солом’янському – сталося падіння уламків на відкриту територію.

Рятувальники здійснили обстеження території та гасіння тліючих уламків.

Загалом на виклики по ліквідації наслідків обстрілів задіювалось 12 одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 58 чоловік особового складу.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

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