Росія може вторгнутися в Молдову в 2023 році

Ризик вторгнення Росії на територію Молдови зберігається, а сама агресія може відбутися вже у 2023 році.

Про це заявив заявив керівник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце в інтерв’ю TVR Moldova.

«Питання не в тому, чи здійснить Російська Федерація новий наступ на територію Республіки Молдова, а в тому, коли це відбудеться: або на початку року — у січні, лютому, чи пізніше — у березні, квітні», — зазначив посадовець.

За його словами, Росія намагатиметься прокласти коридор у невизнане Придністров’я.

«Судячи з інформації, що є у нас, Російська Федерація має намір піти далі. З метою створення з’єднання з Придністровським регіоном, який є територією Республіки Молдова, і тоді можна однозначно сказати, що так вони мають намір дійти сюди, з’єднатися», — пояснив Мустяце.

Такий сценарій в молдавській спецслужбі вважають цілком реальним.

«Що буде далі, їх наміри щодо Кишинева ми можемо обговорити, але це реальний та дуже високий ризик», — підсумував посадовець.

Він також додав, що найбільший склад боєприпасів у Європі, розташований у Колбасні на території Придністров’я, ретельно охороняється росіянами. Тож РФ може використати ці боєприпаси під час можливого військового протистояння.