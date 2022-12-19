Російський рубль впав до семимісячного мінімуму

Російський рубль впав до найнижчого рівня за понад сім місяців по відношенню до долара в понеділок на тлі побоювань, що санкції щодо російської нафти вдарять по експортним доходам країни.

Про це повідомило Reuters.

Агентство зазначило, що падіння у понеділок сталося після візиту президента Росії Володимира Путіна до Білорусі, який викликав побоювання, що він має намір чинити тиск на свого колишнього радянського союзника, щоб той приєднався до нового наступу, який відкриє новий фронт проти України.

До 15:15 за Грінвічем рубль був на 4,3% слабшим по відношенню до долара, впавши до 67,41, що стало найслабшою відміткою з 11 травня.

Валюта також втратила 3,8% і торгувалася на рівні 71,71 проти євро, що також є більш ніж семимісячним мінімумом. Рубль також втратив 3,9% по відношенню до юаня до 9,64, досягнувши найслабшого рівня з початку липня.

Лише у грудні рубль упав майже на 10%. Це падіння пов’язане з побоюваннями, що нафтове ембарго і обмеження цін скоротять доходи Росії від експорту нафти, збільшивши дефіцит бюджету в міру поступового відновлення імпорту, вважає аналітик «Альфа-Капітал» Юлія Мельникова.