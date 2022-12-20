Путін у Кремлі роздав нагороди головним колаборантам
Путін нагородив гауляйтерів окупованих територій
Президент Росії Володимир Путін у Кремлі вручив ордени головним колаборантам, які співрацюють із РФ на окупованих територіях.
Про це повідомило російське агентство «РИА Новости»
Ватажки «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник отримали ордени «За заслуги перед Вітчизною» вищого ступеня.
Так званим «головам Запорізької та Херсонської областей» Євгену Балицькому і Володимиру Сальдо Путін вручив ордени «За заслуги перед Вітчизною» третього ступеня.
Також Путін нагородив кількох «воєнкорів» і російських пропагандистів.
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- 20.12.2022 13:36
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