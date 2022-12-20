Путін у Кремлі роздав нагороди головним колаборантам

Путін нагородив гауляйтерів окупованих територій

Президент Росії Володимир Путін у Кремлі вручив ордени головним колаборантам, які співрацюють із РФ на окупованих територіях.

Про це повідомило російське агентство «РИА Новости»

Ватажки «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник отримали ордени «За заслуги перед Вітчизною» вищого ступеня.

Так званим «головам Запорізької та Херсонської областей» Євгену Балицькому і Володимиру Сальдо Путін вручив ордени «За заслуги перед Вітчизною» третього ступеня.

Також Путін нагородив кількох «воєнкорів» і російських пропагандистів.