Боррель екстрено зустрівся з главою МЗС Ірану через ракети для Росії

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель у вівторок провів екстрену зустріч із міністром закордонних справ Ірану Хосейном Амір-Абдоллахіаном.

Про це повідомив Cursorinfo.

Боррель засудив підтримку Іраном Росії в її війні в Україні і репресії проти опозиції в країні, але заявив, що ЄС продовжить працювати з Іраном над відновленням ядерної угоди 2015 року.

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«Наголосив на необхідності негайно припинити військову підтримку Росії та внутрішні репресії в Ірані. Домовилися, що ми маємо підтримувати відкрите спілкування та відновити СВПР на основі переговорів у Відні», — написав він про зустріч.

Видання нагадало, що після заяв Великобританії щодо спроб Росії придбати у Ірану «сотні балістичних ракет» в обмін на отримання «безпрецедентного рівня військової та технічної підтримки», ЄС попередив Тегеран, що будь-яка подальша співпраця з Москвою щодо доставки ракет може призвести до значної ескалації.