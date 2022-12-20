Боррель екстрено зустрівся з главою МЗС Ірану через ракети для Росії
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель у вівторок провів екстрену зустріч із міністром закордонних справ Ірану Хосейном Амір-Абдоллахіаном.
Про це повідомив Cursorinfo.
Боррель засудив підтримку Іраном Росії в її війні в Україні і репресії проти опозиції в країні, але заявив, що ЄС продовжить працювати з Іраном над відновленням ядерної угоди 2015 року.
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«Наголосив на необхідності негайно припинити військову підтримку Росії та внутрішні репресії в Ірані. Домовилися, що ми маємо підтримувати відкрите спілкування та відновити СВПР на основі переговорів у Відні», — написав він про зустріч.
Видання нагадало, що після заяв Великобританії щодо спроб Росії придбати у Ірану «сотні балістичних ракет» в обмін на отримання «безпрецедентного рівня військової та технічної підтримки», ЄС попередив Тегеран, що будь-яка подальша співпраця з Москвою щодо доставки ракет може призвести до значної ескалації.
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- 20.12.2022 14:41
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