Сі Цзіньпін знову закликав закінчити війну в Україні
Сі Цзіньпін провів розмову з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром
Голова КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром заявив, що затягування "української кризи" не відповідає нічиїм інтересам.
Про це повідомило китайське агентство «Сіньхуа».
Під час розмови сторони, зокрема, обмінялися думками щодо війни в Україні. Сі Цзіньпін наголосив, що Китай дотримується позиції сприяння переговорам про мир, а також вважає, що затягування та ускладнення “кризи” не відповідає інтересам усіх сторін.
«Китай підтримує ЄС у демонстрації стратегічної автономії та створенні збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки для досягнення міцного довгострокового миру та стабільності на континенті», – сказано в повідомленні.
Як повідомляє пресслужба президента ФРН, у розмові Штайнмаєр підтвердив рішучість Німеччини продовжувати підтримувати Україну.
«Захист України та згуртованість Європи зміцнені російською агресією. Путін тут докорінно прорахувався», – йдеться у повідомленні.
Штайнмаєр відзначив загальну зацікавленість Китаю та Європи у припиненні війни та у повазі до суверенітету України й необхідного для цього виведення російських військ.
«Він попросив Сі використати свій вплив у Росії, щоб вплинути на Путіна щодо цього», – йдеться в повідомленні.
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- 21.12.2022 07:34
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