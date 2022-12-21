Китайські банки приєдналися до санкцій проти Росії

Китайські банки припинили співпрацю з російськими підсанкційними банками

Банки КНР припинили співпрацю із російськими кредитними організаціями, які потрапили під санкції.

Про це розповів в інтерв’ю РБК голова банку «Открытие» Михайло Задорнов.

“Китайські банки повністю дотримуються всіх санкційних обмежень, встановлених американським Мінфіном. Наприклад, вони не працюють із санкційними російськими банками”, — сказав він.

Банк «Открытие» потрапив під найжорсткіші санкції одним із перших — одразу після початку війни Мінфін США включив його до SDN-листу.

Зараз у цьому списку вже сім російських системнозначних банків — це більше половини. Серед них «Сбер», ВТБ, «Открытие» Альфа-Банк та інші. Включивши їх у SDN-лист, Мінфін США заборонили американським банкам та юридичним особам проводити з ними будь-які операції. Крім того, всі активи банків і структур, де їм належить контроль, заблоковані в американській юрисдикції.

Усіх їх відключили навіть від системи SWIFT, тому невдовзі після потрапляння в SDN-лист банки припинили всі перекази за кордон.

Ще два системнозначні банки — “Россельхозбанк” і Московський Кредитний Банк — Євросоюз просто відключив від системи SWIFT, ввівши спеціальні санкції.