Білий дім підтвердив передачу Україні систем Patriot

Білий дім підтвердив передачу Україні систем Patriot

Україна отримає від США батарею ракет Patriot

США нададуть Україні системи протиповітряної оборони Patriot в рамках нового пакету військової допомоги на суму в 1,8 млрд доларі.

Про це сказано в заяві Білого дому

«Президент Байден оголосить новий значний пакет допомоги Україні у сфері безпеки на майже 2 мільярдів доларів. Він міститиме дуже важливий новий пункт: батарею ракет Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України. Ми навчатимемо українських військових, як керувати батареєю ракет Patriot у третій країні. Це займе деякий час, але українські військові повернуться до своєї країни, щоб керувати цією батареєю», – йдеться в заяві.

Час оголошення про новий пакет допомоги припав саме на офіційний візит президента України Володимира Зеленського до США, де він зустрінеться із президентом Джо Байденом.

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  • 21.12.2022 09:51
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