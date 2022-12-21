Путін: ситуація в Україні – трагедія, але ми не винні

Путін: ситуація в Україні – трагедія, але ми не винні

Путін заявив, що бачить в українцях братський народ

Те, що відбувається зараз в Україні, - трагедія, але це результат політики не Росії, а третіх країн.

Як повідомило ВВС, про це заявив президент РФ Володимир Путін на розширеному засіданні колегії міноборони Росії.

За його словами, Росія завжди хотіла бути частиною так званого цивілізованого світу, але стратегічні вороги цього не хотіли і протягом століть намагалися розчленувати Росію.

Путін заявив, що ситуація в Україні – результат того, що геополітичні суперники Москви нібито вирішили “промивати мізки” пострадянським республікам та Україні насамперед.

«Нас нема в чому звинувачувати. Ми завжди бачили в українцях братський народ, і я досі так вважаю», – заявив російський президент.

Чого тільки Росія не робила, щоби побудувати з Україною добросусідські відносини, але не вийшло, сказав він.

Також, за його словами, зараз Росії протистоїть весь блок НАТО і вкотре пообіцяв, що завдання так званої “спецоперації” будуть виконані.

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  • 21.12.2022 16:21
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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