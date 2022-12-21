Найближчі один-три місяці війни будуть вирішальними, – Данілов

Данілов порівняв Росію зі щуром, що загнаний в кут

Найближчі один-три місяці війни будуть вирішальними, бо Росія поставила все на кон.

Про це в інтерв’ю Голосу Америки заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, на сьогоднішній день спроможностей Російської Федерації перемогти Україну у відкритому бою не існує, тому росіяни зараз загнані у глухий кут.

“І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним”, – наголосив Данілов.

Він додав, що найближчі місяць-два-три можуть бути вирішальними у війні і Україна до цього активно готується.

“Російська Федерація не хоче сприймати позицію всієї світової спільноти і розуміти, що їй треба уже зараз відійти для того, щоб якомога менше було наслідків безпосередньо для своєї країни, вони будуть продовжувати йти, бо вони поставили все на кон”, – зазначив секретар РНБО.