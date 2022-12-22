Рогозіна поранено осколками під час святкування дня народження у Донецьку

Рогозіна поранено осколками під час святкування дня народження у Донецьку
Колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін отримав осколкові поранення під час обстрілу донецького ресторан “Шеш-Беш”, де він святкував день народження.

Про це повідомив Telegram-канал Baza. Згодом поранення підтвердив і сам Рогозин.

В результаті обстрілу він отримав проникне осколкове поранення сідниць, осколкове поранення м’яких тканин голови, а також проникне осколкове поранення лівого стегна.

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За словами помічника, Рогозіна госпіталізовано, загрози його життю немає. Він додав, що травми різного ступеня тяжкості також отримали особи, які супроводжували екс-чиновника.

Видання з посиланням на донецькі Telegram–канали пише, що поранено “голову уряду ДНР” Віталія Хоценка, його охоронець загинув.

Інформацію про поранення Хоценко підтвердила ТАСС його прессекретарка Міна Ахвердієва.

За її словами, загрози життю Хоценка немає. Загалом, за інформацією Baza, поранено п’ятьох людей, у тому числі співачку ресторану. Ще дві людини загинули.

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  • 22.12.2022 07:25
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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