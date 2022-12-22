На Мелітопольському напрямку росіяни посилюють оборону: стягують війська та артилерію

На Мелітопольському напрямку росіяни посилюють оборону: стягують війська та артилерію

Росіяни посилюють Мелітопольский напрямок

Командування російських військ на Мелітопольському напрямку проводить низку організаційних та військових заходів для вдосконалення системи оборони, підвищення її стійкості та ефективності.

Про це розповів військовий оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець.

Він зазначив, що за багатьма ознаками супротивник посилено та інтенсивно створює по лінії Василівка – Токмак – Чернігівка одразу кілька рубежів, які складатимуться із системи окремих позиційних районів оборони, пов’язаних між собою у вогневому та логістичному сенсах.

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Крім того, противник посилює угруповання на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там окупанти розгортають додаткові сили та засоби, у тому числі як тактичні та оперативно-тактичні резерви.

Також росіяни проводять заміну та ротацію тих частин та підрозділів, які через низку обставин знизили рівень своєї боєздатності або вимагають доукомплектування та відновлення.

За останні дві доби також фіксується активне переміщення ствольної та реактивної артилерії супротивника саме на Мелітопольський напрямок.

«Противник явно посилює свої артилерійські підрозділи в районі Василівки, на північний схід від Токмака, а також в районі Новогригорівки, а також намагається поповнити підрозділи 291 абр, які також діють на цьому напрямку і зазнали певних втрат», – зазначив експерт.

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  • 22.12.2022 09:05
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