Как правильно утеплить скважину на зиму

Основным источником индивидуального водоснабжения в загородных домах является скважина.

Основным источником индивидуального водоснабжения в загородных домах является скважина. Учитывая, что ее эксплуатация осуществляется по сезонам или же круглый год, нужно утеплить оголовок и подземную часть системы. Это позволит избежать проблем, связанных с разрывом труб, какой-либо поломкой оборудования или перебоями подачи воды. Помочь с проведением теплоизоляции предлагают опытные специалисты компании «Каролина» https://burenie-skvazhin.com.ua/ru/obustroystvo-skvazhin/.

Как защитить скважину в зимний период

Каких-то особенных тонкостей при защите скважины и водопровода зимой нет. Важно понимать конструкцию и работу системы в целом. Состоит она из обсадной и водопроводной трубы, вставленной одна в другую. По ней осуществляется перемещение воды в помещение при помощи глубинного или же поверхностного насоса. Так как водопроводная труба все время заполнена, в зимнее время на уровне промерзания грунта она может начать замерзать, образовав при этом ледяную пробку. Чтобы этого избежать, необходимо произвести утепление.

Как защитить оголовок скважины от замерзания

Чтобы обеспечить доступ к водонапорной системе для проведения ремонтных работ и ее обслуживания нужен кессон. Он представляет собой резервуар, который закрывает оголовок скважины. Внутри него монтируется гидроаккумулятор, а также насосное оборудование вместе с фильтрами, чтобы устранить шум и вывести их за пределы дома. В случае размещения оборудования в помещении, которое отапливается, нужна установка адаптера вместо кессона.

Скважину как с камерой, так и без нее, следует утеплять так, чтобы на всей глубине промерзания грунта не было соприкосновения горных пород с каким-либо из элементов конструкции.

Утепление кессона

Утеплять кессон нужно с внутренней стороны. Для лучшей герметичности зимой следует проводить гидроизоляцию надежно и качественно. Используемый в роли утеплителя материал должен быть устойчив к лютым морозам, мелким грызунам и другим вредителям. Чаще всего для этого берут гравий или обычный песок. Иногда прибегают к установке нагревательного прибора, который содержит специальный датчик температуры, или же покупают лампу накаливания вместе с греющим кабелем.

Чем утеплить подземную систему труб

Если система водоснабжения находится ниже чем уровень промерзания грунта, то утеплять ветки водопровода, которая ведет к дому, не понадобится. Однако от глубины ее расположения зависит сложность ее ремонта, а также монтажа.

При таком раскладе утепление труб возможно обойдется меньшими затратами на теплоизоляционные материалы и будет гораздо проще выполнить по уровню производимых работ.

Использование современных теплоизоляционных материалов

В зимний период оголовок скважины, а также трубы утепляются разными материалами. Для проведения теплоизоляции и гидроизоляции чаще всего используют

керамзит;

пенополиуретан;

пеноплекс;

минеральную вату.

Бывают случаи, когда при утеплении труднодоступных мест возникают различные сложности. При таком раскладе применяют водостойкую краску, которая выдерживает перепады температур. Кроме того, она также защищает металл от возникновения коррозии.

Как утеплить скважину греющим кабелем

В особо морозный период экспертами рекомендуется использовать греющий кабель. Среди его преимуществ выделяют следующие:

уменьшение затрат на электроэнергию;

экологичность;

несложность монтажа;

к ним в комплекте идут дополнительные материалы;

соответствие требованиям по электрической безопасности.

Греющий кабель в зависимости от его разновидности, может устанавливаться как с внутренней, так и с наружной стороны трубы. Во втором случае, необходимо, чтобы он плотно прилегал к очищенной поверхности. При этом кабель должен прикрепляться к трубе алюминиевым скотчем. После этого им проводят поверх всего провода, чтобы исключить соприкосновение с теплоизоляционным материалом.

Обратившись к специалистам компании «Каролина», вы сможете утеплить скважину на зиму и будете обеспечены водой без перебоев круглый год.