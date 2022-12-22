Захист людей в Україні йде за планом: пресконференція Путіна показала його відрив від реальності

Зокрема він заявив про прагнення скоріше закінчити війну, хід “спецоперації” за планом і перевагу російської зброї над американською.

Ось що Путін сказав про війну:

Все, що пов’язане зі «спецоперацією» — міра вимушена і необхідна, дякую нашим воїнам, вони діють гідно.

Росія почувається впевнено і всі цілі “спецопераціїї” буде досягнуто.

США давно залучені до справ в Україні. Наш потенційний противник завжди намагався поділити російський світ.

Наша мета – не розкручувати маховик українського конфлікту, а закінчити цю війну. Ми до цього прагнемо і будемо прагнути.

Мета Росії – захист людей в Україні.

ВПК України наближається до вичерпання, а Росія може ще наростити випуск озброєнь. Ресурси країн НАТО не вичерпані, але закінчується озброєння колишніх країн Варшавського договору, який переважно надходить до України.

Patriot – досить стара система, вона не працює так, як скажімо, наша С-300. Такі постачання лише затягують війну.