Захист людей в Україні йде за планом: пресконференція Путіна показала його відрив від реальності
Путін, здається, втратив зв'язок з реальністю
Президент Росії Володимир Путін на прес-конференції в Москві зробив декілька дивних заяв, що свідчать про те, що він ймовірно живе в іншій інформаційній реальності.
Зокрема він заявив про прагнення скоріше закінчити війну, хід “спецоперації” за планом і перевагу російської зброї над американською.
Ось що Путін сказав про війну:
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Все, що пов’язане зі «спецоперацією» — міра вимушена і необхідна, дякую нашим воїнам, вони діють гідно.
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Росія почувається впевнено і всі цілі “спецопераціїї” буде досягнуто.
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США давно залучені до справ в Україні. Наш потенційний противник завжди намагався поділити російський світ.
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Наша мета – не розкручувати маховик українського конфлікту, а закінчити цю війну. Ми до цього прагнемо і будемо прагнути.
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Мета Росії – захист людей в Україні.
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ВПК України наближається до вичерпання, а Росія може ще наростити випуск озброєнь. Ресурси країн НАТО не вичерпані, але закінчується озброєння колишніх країн Варшавського договору, який переважно надходить до України.
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Patriot – досить стара система, вона не працює так, як скажімо, наша С-300. Такі постачання лише затягують війну.
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Усі збройні конфлікти закінчуються переговорами, що швидше це стане ясно Києву, то краще. Ми ніколи не відмовлялися від переговорів.
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- 22.12.2022 19:03
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