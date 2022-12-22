Захист людей в Україні йде за планом: пресконференція Путіна показала його відрив від реальності

Захист людей в Україні йде за планом: пресконференція Путіна показала його відрив від реальності

Путін, здається, втратив зв'язок з реальністю

Президент Росії Володимир Путін на прес-конференції в Москві зробив декілька дивних заяв, що свідчать про те, що він ймовірно живе в іншій інформаційній реальності.

Зокрема він заявив про прагнення скоріше закінчити війну, хід “спецоперації” за планом і перевагу російської зброї над американською.

Ось що Путін сказав про війну:

  • Все, що пов’язане зі «спецоперацією» — міра вимушена і необхідна, дякую нашим воїнам, вони діють гідно.

  • Росія почувається впевнено і всі цілі “спецопераціїї” буде досягнуто.

  • США давно залучені до справ в Україні. Наш потенційний противник завжди намагався поділити російський світ.

  • Наша мета – не розкручувати маховик українського конфлікту, а закінчити цю війну. Ми до цього прагнемо і будемо прагнути.

  • Мета Росії – захист людей в Україні.

  • ВПК України наближається до вичерпання, а Росія може ще наростити випуск озброєнь. Ресурси країн НАТО не вичерпані, але закінчується озброєння колишніх країн Варшавського договору, який переважно надходить до України.

  • Patriot – досить стара система, вона не працює так, як скажімо, наша С-300. Такі постачання лише затягують війну.

  • Усі збройні конфлікти закінчуються переговорами, що швидше це стане ясно Києву, то краще. Ми ніколи не відмовлялися від переговорів.

  • 31
  • 22.12.2022 19:03
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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