Безпрецедентний кейс БЕБ: підозра головному податківцю Львівщини, що привласнював десятки мільйонів під час війни

Безпрецедентний кейс БЕБ: підозра головному податківцю Львівщини, що привласнював десятки мільйонів під час війни

БЕБ, що запрацювало лише нещодавно, вже показало фантастичні результати

Бюро економічної безпеки (БЕБ), що запрацювало лише нещодавно, вже показало фантастичні результати як для наступника малоефективної і корумпованої податкової поліції.

Останнє підтвердження – підозра головному податківцю Львівщини і його заступникам через доведене злочинне заволодіння десятками мільйонів гривень.

Встановлено, що під час війни, податківці безпідставно відшкодували зловмисникам понад 40 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Службовці регіональної податкової організували злочинний механізм розтрати бюджетних коштів за рахунок залишків імпортованої продукції на складах підприємств.

Зокрема певні компанії фактично реалізовували продукцію, що мала імпортуватися, у протиправний спосіб за готівку без відображення таких операцій в податковій та фінансовій звітностях. У звітності до ГУ ДПС у Львівській області вони подавали інформацію, що товар нібито залишився на складах. Надалі зловмисники за попередньою змовою та погодженням з податківцями формували заявку на безпідставне відшкодування ПДВ.

Замість безпосереднього виконання своїх службових обов’язків податківці не звертали увагу на відсутність продукції на складах та відсутність самих складських приміщень.

Таким чином державні кошти акумулювалися на рахунках ризикових підприємств та у подальшому конвертувалися у готівку.

Наразі БЕБ досліджує інші факти можливої неправомірної діяльності львівських податківців та встановлює повне коло причетних осіб до злочинної схеми.

Втім у такої безпрецедентної ефективності Бюро є й інший бік. На думку адвоката і власника однієї з провідних юридичних фірм України Ярослава Гришина, зараз «перевертні» податківці та їхні київські покровителі будуть організовувати тотальну травлю детективів Бюро. Бо через новий орган дуже багато корупційних схем ламається, сотні мільйонів гривень не дотікають до чиїхось карманів.

«Підкреслю, що всі економічні злочини мають розслідуватися ні поліцією, ні СБУ, ні ДБР, а детективами Бюро, які мають працювати незалежно від всіх без виключення гілок влади»,- наголосив Гришин.

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  • 23.12.2022 12:00
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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