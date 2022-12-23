У Парижі чоловік відкрив вогонь біля “курдського центру”: є загиблі

У Парижі чоловік відкрив вогонь біля “курдського центру”: є загиблі

Стрілянина сталася в Парижі на вулиці Енгієн

У Парижі сталася стрілянина, внаслідок якої кілька людей отримали поранення, а двоє загинули.

Про це повідомило Le Parisien. За попередніми даними, постраждали шестеро людей, двоє загинули.

Стрілець затриманий.

Стрілянина відбулася в 10-му окрузі в центрі міста, на вулиці Енгієн. Штаб поліції столиці Франції рекомендував місцевим жителям уникати відвідування місця події, де зараз працюють екстрені служби.

BFM пише, що чоловіку, який стріляв, приблизно 60 років. Джерело телеканалу повідомило, що інцидент стався на вулиці, неподалік «курдського центру».

  • 19
  • 23.12.2022 14:06
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
14:33
Наступ з Білорусі: в ОП закликали українців не вірити фейкам
Світ
14:06
У Парижі чоловік відкрив вогонь біля “курдського центру”: є загиблі
Світ
13:44
Путін раптово скасував візит до найбільшого танкового заводу Росії
Україна
12:00
Безпрецедентний кейс БЕБ: підозра головному податківцю Львівщини, що привласнював десятки мільйонів під час війни
Світ
09:02
У Москві палає військова частина
Світ
19:29
Путін вперше назвав війну війною
Україна
19:21
Одіозний депутат Тищенко шукає для себе нову «котлету»?
Світ
19:03
Захист людей в Україні йде за планом: пресконференція Путіна показала його відрив від реальності
Україна
14:10
Протеже Васькова все же сядет в тюрьму за коррупцию
Світ
11:36
Как правильно утеплить скважину на зиму
Світ
11:22
Итоги выступления сборной Катара на домашнем чемпионате мира
Україна
09:05
На Мелітопольському напрямку росіяни посилюють оборону: стягують війська та артилерію
Світ
08:33
З’явилася перша офіційна реакція Росії на візит Зеленського до США
Світ
08:05
Великі плани Шойгу та Путіна не вплинуть на хід війни, – ISW
Україна
07:25
Рогозіна поранено осколками під час святкування дня народження у Донецьку
Світ
07:08
Виступ Зеленського у Конгресі США: головне
22:05
Голова Львівської ОВА жорстко розкритикував призначення нового начальника обласної податкової
Україна
16:49
Найближчі один-три місяці війни будуть вирішальними, – Данілов
Світ
16:21
Путін: ситуація в Україні – трагедія, але ми не винні
Світ
12:11
Сі Цзіньпін на зустрiчi з Медведєвим закликав Москву до переговорів про мир з Україною
Україна
11:22
Росіяни намагалися вбити Буданова і Резникова: в СБУ розкрили подробиці
Світ
10:55
Росія може закрити кордони на виїзд для чоловіків та оголосити загальну мобілізацію
Україна
09:51
Білий дім підтвердив передачу Україні систем Patriot
Світ
09:37
Китайські банки приєдналися до санкцій проти Росії
Світ
09:23
Візит Зеленського до США: стали відомі подробиці

Головне

Україна
12:00
Безпрецедентний кейс БЕБ: підозра головному податківцю Львівщини, що привласнював десятки мільйонів під час війни
Україна
09:05
На Мелітопольському напрямку росіяни посилюють оборону: стягують війська та артилерію
Україна
07:25
Рогозіна поранено осколками під час святкування дня народження у Донецьку
Україна
16:49
Найближчі один-три місяці війни будуть вирішальними, – Данілов
Світ
12:11
Сі Цзіньпін на зустрiчi з Медведєвим закликав Москву до переговорів про мир з Україною
Україна
11:22
Росіяни намагалися вбити Буданова і Резникова: в СБУ розкрили подробиці
Україна
09:51
Білий дім підтвердив передачу Україні систем Patriot
Світ
09:37
Китайські банки приєдналися до санкцій проти Росії
Світ
14:41
Боррель екстрено зустрівся з главою МЗС Ірану через ракети для Росії
Україна
07:55
Вночі окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено з десяток приватних будинків
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Наступ з Білорусі: в ОП закликали українців не вірити фейкам
Україна
23.12.2022 14:33
ТОР
У Парижі чоловік відкрив вогонь біля “курдського центру”: є загиблі
Світ
23.12.2022 14:06
ТОР
Путін раптово скасував візит до найбільшого танкового заводу Росії
Світ
23.12.2022 13:44

Популярне

ТОР
Путін раптово скасував візит до найбільшого танкового заводу Росії
23.12.2022 13:44
ТОР
Голова Львівської ОВА жорстко розкритикував призначення нового начальника обласної податкової
21.12.2022 22:05
ТОР
Безпрецедентний кейс БЕБ: підозра головному податківцю Львівщини, що привласнював десятки мільйонів під час війни
23.12.2022 12:00

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com