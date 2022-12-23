У Парижі чоловік відкрив вогонь біля “курдського центру”: є загиблі

Стрілянина сталася в Парижі на вулиці Енгієн

У Парижі сталася стрілянина, внаслідок якої кілька людей отримали поранення, а двоє загинули.

Про це повідомило Le Parisien. За попередніми даними, постраждали шестеро людей, двоє загинули.

Стрілець затриманий.

Стрілянина відбулася в 10-му окрузі в центрі міста, на вулиці Енгієн. Штаб поліції столиці Франції рекомендував місцевим жителям уникати відвідування місця події, де зараз працюють екстрені служби.

BFM пише, що чоловіку, який стріляв, приблизно 60 років. Джерело телеканалу повідомило, що інцидент стався на вулиці, неподалік «курдського центру».

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