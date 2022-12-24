Обстріл центру Херсону: 8 загиблих, десятки поранених

24 грудня росіяни обстріляли центр міста Херсон, вже відомо про 8 загиблих та 35 поранених.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він уточнив, що з 58 поранених 18 знаходяться у важкому стані.

Також обстріл прокоментував і президент Володимир Зеленський.

“Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивста заради залякування та задоволення. Світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо”, – зазначив він.