Через Маріуполь пройшли великі військові колони росіян на Мелітопольський напрямок
Сьогодні в Маріуполі та в Маріупольському районі фіксується аномально високий рух військових колон в бік Запорізької області.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами після вчорашньої “бавовни” в районі Урзуфу, сьогодні помічено рух російських військових колон у Бердянському напрямку.
Андрющенко уточнив, що через Маріуполь – Мангуш пройшли БТРи, командні пункти та жива сила ворога.
З Мангушського району через Мангуш з сіл на узбережжі Азову – гусенічна військова техніка у великій кількості.
“З огляду на публічну інформацію від української розвідки, йде відверте укріплення Мелітопольської ділянки фронту”, – вважає радник мера Маріуполя.
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- 24.12.2022 17:08
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