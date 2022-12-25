Росія починає контрнаступ на Лиманському напрямку

Росіяни переходять у наступ за третім напрямком

Російські війська намагаються вести наступ окрім Бахмутського і Авдіївського напрямку, ще й на Лиманському.

Про це повідомило РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі національного телемарафону.

За його словами, схід України залишається головним театром воєнних дій, де ворог зосередив найбільше сил. Щодоби РФ застосовує ствольну артилерію, РСЗВ, авіацію та вогонь з танків, намагаючись вразити українські позиції.

«Російські окупанти намагаються просуватись за трьома основними напрямками: Бахмутському, Авдіївському і зараз спробує проводити контрнаступальні дії на Лиманському. Українські військовослужбовці, під постійним шквалом вогню, проявляючи масовий героїзм, не дають ворогові прорвати нашу оборону й завдають йому системних втрат», – розповів Череватий.

За його словами, за цю добу лише на Бахмутському напрямку понад 50 окупантів було вбито і близько 80 поранено.

«Так само й на інших напрямках ворогу не дають прорватись і системно його знищують. Цього ранку, за даними Генштабу, знищено 620 окупантів. Фактично щодоби ворог втрачає по батальйону», – зазначив Череватий.