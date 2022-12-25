На аеродромі в Мачулищах спалахнув російський МіГ-31К, який лякав Україну «Кинжалами»

На аеродромі в Мачулищах спалахнув російський МіГ-31К, який лякав Україну «Кинжалами»

Коли в Мачулищах злітав МіГ-31К, вся Україна ставала "червоною" через повітряну тривогу

На аеродромі в Мачулищах стався спалах двигуна одного з МіГ-31К ВКС РФ, які можуть нести гіперзвукові аеробалістичні ракети «Кинжал».

Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Причина інциденту невідома – чи то вік машини, чи то непрофесіоналізм льотного складу.

У повідомленні нагадали, що 13 грудня 2022 р. до Мачулищ прилетіли три МіГ-31К ВКС РФ, що стало вже другою зміною в Білорусі для цього типу літаків.

Раніше три МіГи прилітали 16 жовтня і пробули у Білорусі 46 днів.

Але цього разу разом із винищувачами у Мачулищах базується та проводить спільні польоти літак-розвідник ДРЛО Іл-76 А-50У «Сергій Атаянц» з рег. номером RF-93966.

Грудневі МіГи мають реєстраційні номери RF-92215, RF-92445, RF-95194. Вони вже здійснили щонайменше 4 вильоти (16, 17, 21 та 25 грудня).

“За два тижні присутності літали всі, крім одного МіГу – з реєстраційним номером RF-95194 (номер борту – 50 «синій»). А все тому, що, за відомостями наших джерел, 25 грудня на цьому борту сталося загоряння двигуна, отримані пошкодження не дозволяють борту найближчим часом здійснювати польоти”, – йдеться у повідомленні.

  • 19
  • 25.12.2022 16:56
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
16:56
На аеродромі в Мачулищах спалахнув російський МіГ-31К, який лякав Україну «Кинжалами»
Україна
16:28
Росія починає контрнаступ на Лиманському напрямку
Україна
11:03
Ракети вдень, безпілотники вночі: чому росіяни застосовують різні засоби в різну пору доби
Україна
09:36
Близько опівночі Повітряні сили зафіксували Санту над Україною
Україна
08:14
Росіяни видихнулися під Бахмутом: хочуть тактичну або оперативну паузу
Світ
07:56
На аеродромі під Курськом вночі пролунало кілька гучних вибухів
Україна
17:08
Через Маріуполь пройшли великі військові колони росіян на Мелітопольський напрямок
Україна
13:29
Обстріл центру Херсону: 8 загиблих, десятки поранених
Світ
13:10
Путіну повідомляють про війну із затримками та у спотвореному вигляді
Світ
12:43
Росіяни імітують підготовку до вторгнення з Білорусі: крутять «каруселі» потягами
Світ
11:12
Білорусь перекинула три батальйони до кордону з Україною
Світ
09:46
Росія закупила у Ірана 1700 дронів-камікадзе: поставки йдуть траншами
Україна
08:54
Росія вивела в Чорне море кораблі з «Калібрами»: залп може становити 20 ракет
Україна
08:22
Вночі росіяни вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя
Світ
20:10
В Китаї найбiльший в свiтi спалах COVID-19: майже 37 млн інфікованих за добу
Світ
19:24
Кремль заборонив провладним ЗМІ писати про мобілізацію
Україна
14:33
Наступ з Білорусі: в ОП закликали українців не вірити фейкам
Світ
14:06
У Парижі чоловік відкрив вогонь біля “курдського центру”: є загиблі
Світ
13:44
Путін раптово скасував візит до найбільшого танкового заводу Росії
Україна
12:00
Безпрецедентний кейс БЕБ: підозра головному податківцю Львівщини, що привласнював десятки мільйонів під час війни
Світ
09:02
У Москві палає військова частина
Світ
19:29
Путін вперше назвав війну війною
Україна
19:21
Одіозний депутат Тищенко шукає для себе нову «котлету»?
Світ
19:03
Захист людей в Україні йде за планом: пресконференція Путіна показала його відрив від реальності
Україна
14:10
Протеже Васькова все же сядет в тюрьму за коррупцию

Головне

Світ
16:56
На аеродромі в Мачулищах спалахнув російський МіГ-31К, який лякав Україну «Кинжалами»
Україна
16:28
Росія починає контрнаступ на Лиманському напрямку
Україна
08:14
Росіяни видихнулися під Бахмутом: хочуть тактичну або оперативну паузу
Україна
17:08
Через Маріуполь пройшли великі військові колони росіян на Мелітопольський напрямок
Світ
12:43
Росіяни імітують підготовку до вторгнення з Білорусі: крутять «каруселі» потягами
Україна
08:22
Вночі росіяни вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя
Світ
20:10
В Китаї найбiльший в свiтi спалах COVID-19: майже 37 млн інфікованих за добу
Україна
12:00
Безпрецедентний кейс БЕБ: підозра головному податківцю Львівщини, що привласнював десятки мільйонів під час війни
Україна
09:05
На Мелітопольському напрямку росіяни посилюють оборону: стягують війська та артилерію
Україна
07:25
Рогозіна поранено осколками під час святкування дня народження у Донецьку
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
На аеродромі в Мачулищах спалахнув російський МіГ-31К, який лякав Україну «Кинжалами»
Світ
25.12.2022 16:56
ТОР
Росія починає контрнаступ на Лиманському напрямку
Україна
25.12.2022 16:28
ТОР
Ракети вдень, безпілотники вночі: чому росіяни застосовують різні засоби в різну пору доби
Україна
25.12.2022 11:03

Популярне

ТОР
На аеродромі під Курськом вночі пролунало кілька гучних вибухів
25.12.2022 07:56
ТОР
Через Маріуполь пройшли великі військові колони росіян на Мелітопольський напрямок
24.12.2022 17:08
ТОР
Росіяни видихнулися під Бахмутом: хочуть тактичну або оперативну паузу
25.12.2022 08:14

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com