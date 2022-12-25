На аеродромі в Мачулищах спалахнув російський МіГ-31К, який лякав Україну «Кинжалами»

Коли в Мачулищах злітав МіГ-31К, вся Україна ставала "червоною" через повітряну тривогу

На аеродромі в Мачулищах стався спалах двигуна одного з МіГ-31К ВКС РФ, які можуть нести гіперзвукові аеробалістичні ракети «Кинжал».

Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Причина інциденту невідома – чи то вік машини, чи то непрофесіоналізм льотного складу.

У повідомленні нагадали, що 13 грудня 2022 р. до Мачулищ прилетіли три МіГ-31К ВКС РФ, що стало вже другою зміною в Білорусі для цього типу літаків.

Раніше три МіГи прилітали 16 жовтня і пробули у Білорусі 46 днів.

Але цього разу разом із винищувачами у Мачулищах базується та проводить спільні польоти літак-розвідник ДРЛО Іл-76 А-50У «Сергій Атаянц» з рег. номером RF-93966.

Грудневі МіГи мають реєстраційні номери RF-92215, RF-92445, RF-95194. Вони вже здійснили щонайменше 4 вильоти (16, 17, 21 та 25 грудня).

“За два тижні присутності літали всі, крім одного МіГу – з реєстраційним номером RF-95194 (номер борту – 50 «синій»). А все тому, що, за відомостями наших джерел, 25 грудня на цьому борту сталося загоряння двигуна, отримані пошкодження не дозволяють борту найближчим часом здійснювати польоти”, – йдеться у повідомленні.