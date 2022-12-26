Українські банки об’єдналися в мережу, що працюватиме при блекауті

14 системно важливих банків України об'єдналися у спільну мережу

14 системно важливих банків України об'єдналися у спільну мережу Power Banking, яка буде працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

Відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.

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В умовах блекауту у відділеннях мережі POWER BANKING для всіх клієнтів буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг, а саме:

отримання готівки (в банкоматах чи в касі);

платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування);

обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі);

консультації менеджерів з фінансових питань.

Крім того, у відділеннях мережі POWER BANKING запроваджено банкоматний національний роумінг. Його мета – надати українцям можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу.

На даний момент до мережі увійшли понад тисячу банківських відділень по всій країні. Їх, серед іншого, забезпечили альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку.