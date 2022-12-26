В Індії випав з третього поверху готелю російський депутат від “Єдиної Росії”

У місті Раягада на сході Індії біля Бенгальської затоки випав з вікна готелю та розбився на смерть депутат від “Єдиної Росії” із Володимирської області РФ Павло Антов.

Про це повідомила Медиазона.

65-річний Антов 25 грудня впав із третього поверху готелю Sai International. Загалом у готелі три поверхи, на фасаді у кількох номерів є балкони.

За кілька днів до цього, 22 грудня, другу Антова, 61-річному підприємцю Володимиру Биданову, стало зле в номері «через надмірну кількість алкоголю» і він помер у лікарні.

У поліції смерть Антова назвали суїцидом. Генеральний консул Росії в Калькутті Олексій Ідамкін сказав, що поліція «поки не бачить кримінальної складової» у двох смертях. Некролог Антову з’явився на сайті володимирських законодавчих зборів, причини смерті там не називаються.

У 2000-х Антов заснував м’ясопереробний комбінат «Володимирський стандарт». У 2018 році, коли Антов став депутатом від «Єдиної Росії», він задекларував дохід у 9,97 млрд рублів і очолив рейтинг Forbes за доходами держслужбовців і депутатів.

У червні в акаунті Антова в вотсаппі з’явилася сторіс про обстріл російськими військовими житлового будинку в Києві. Від влучання ракети в багатоповерхівку постраждало шестеро осіб, зокрема російська громадянка та її дочка; чоловік жінки загинув.

У сторіс Антова були слова «По правді кажучи, інакше, ніж терор, це все назвати вкрай складно».

Незабаром сторіс видалили, а Антов назвав її «результатом технічної помилки». «Підкреслю ще раз, що я є прихильником президента і патріотом своєї країни, щиро поділяю цілі «СВО», – додавав єдинорос.