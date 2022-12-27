Сербія та Косово привели свої армії у бойову готовність

Президент Сербії Олександр Вучич наказав привести армію в повну бойову готовність, аналогічне рішення ухвалила і влада Косова.

Як повідомило сербське видання РТРС, президент та Верховний головнокомандувач Сербії Олександр Вучич розпорядився, щоб Збройні сили та всі підрозділи Міністерства внутрішніх справ перебували у найвищому рівні бойової готовності.

Міністр внутрішніх справ Сербії Братислав Гасіч також заявив, що розпорядився про підвищення повної бойової готовності всіх підрозділів МВС відповідно до наказу Вучича.

За інформацією косовського видання Новини, сили безпеки країни також перебувають у повній бойовій готовності.

У повідомленні зазначено, що вони готові завдати удару по півночі Косова та Метохії.