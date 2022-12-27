Новий рік без відключень світла: міністр енергетики назвав умову

Росіяни можуть нанести новий удар по енергетичній інфраструктурі саме на Новий рік

Українці зможуть відзначити новорічні свята без відключення електроенергії, якщо росіяни не завдадуть нових ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

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За його словами, зараз фахівці намагаються зменшити дефіцит у системі та збільшують виробництво електроенергії.

“Вся енергетична галузь сьогодні працює 24/7. Результати цієї роботи можна побачити щогодини”, – розповів міністр.

При цьому він додав, що у разі нових обстрілів енергетичної інфраструктури ситуація може погіршитись.

“Є таке відчуття, що росіяни не відмовилися від того, щоб далі обстрілювати нашу енергосистему. Вони прив’язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік – це одна з таких дат, коли вони намагатимуться максимально завдати шкоди”, – сказав Галущенко.