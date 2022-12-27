Удар по “Енгельсу”: пошкоджено п’ять літаків та знищено диспетчерську вежу

Внаслідок другого удару по аеродрому стратегічної авіації "Енгельс" пошкоджено п'ять літаків ТУ-95мс та знищено диспетчерську вежу.

Про це повідомив журналіст Володимир Золкін.

Також, за його словами, загинуло 17 російських військовослужбовців, ще 26 отримали поранення, троє з яких перебувають у тяжкому стані.

Про пошкодження інфраструктури стратегічного аеродрому, зокрема вежі управління, також розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі програми «Фейгін LIVE»

За його словами, росіяни можуть розбити на території «Енгельса» мобільний пункт, але його ефективність у зв’язку зі специфічністю польотів в складних метеоумовах дуже сумнівна.

«У будь-якому випадку збитків завдано і був, можливо, зрив одного масштабного нальоту», – констатував Арестович.