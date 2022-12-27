Дев’ять перснів влади: що означають кільця, які Путін подарував лідерам країн СНД

Лукашенко став єдиним, хто відразу приміряв подарунок Путіна

Персні, подаровані президентом РФ Володимиром Путіним лідерам країн СНД на неформальному саміті в російському Санкт-Петербурзі, є звичайними новорічними сувенірами.

Про це сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

«Не потрібно на перснях акцентуватися, це просто такий новорічний сувенір, нічого там особливого немає», – сказав він журналістам.

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Нагадаємо, Путін подарував лідерам країн СНД вісім перснів із символікою Співдружності. Ще один він залишив собі. При цьому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко став єдиним, хто одразу приміряв подарунок.

У соцмережах порівняли дев’ять перснів для глав країн СНД, із дев’ятьма перснями влади з книг Джона Рональда і Руела Толкіна Хоббіт та Володар перснів. Ці каблучки викував темний володар Саурон для дев’яти людських королів. Вони підкорялися персню всевладдя (єдиному персню), яким володів сам Саурон і були його назгулами.