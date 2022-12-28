Окупанти зміцнили лінію фронту в районі Кремінної

Росіяни посилюють лінію оборони біля Кремінної

Останніми днями російські війська, ймовірно, зміцнили свої позиції по лінії фронту в районі Кремінної на Луганщині на тлі постійного тиску українських сил на цьому напрямі.

Про це йдеться у зведенні британської військової розвідки 28 грудня.

Після того, як українські війська увійшли до Лиману, ризики втратити контроль над Кремінною для російських військових значно зросли. За цей час окупанти, як наголошують у британській розвідці, створили велику лінію укріплень у районі Кремінної.

Контроль за цим великим населеним пунктом є стратегічним завданням обох сторін.

Кремінна – значний опорний пункт та логістичний центр для російських військових. Тому утримання контролю над Кремінною – одне з головних завдань для російських військ на цьому етапі військових дій.

Крім того, Кремль неодноразово говорив про «звільнення» Донбасу як про одне з головних завдань «спеціальної операції», нагадують автори зведення.

Раніше голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що у разі втрати Кремінної всю лінію оборони російської армії в Луганській області буде порушено.

«Кремінна є воротами в два набагато більші міста поблизу, Сєвєродонецьк і Лисичанськ – важливі промислові центри Донбасу, які перейшли до Росії після виснажливої літньої кампанії», – йдеться у статті New York Times, опублікованій напередодні.

Як повідомляли Vlasti, з Кремінної невдовзі після евакуації військового командування окупаційних військ виїхали й громадянські росіяни, які приїхали до міста працювати на окупантів.