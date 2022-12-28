Під Ростовом вщент згоріла казарма 150-ї дивізії військ РФ

На світанку 27 грудня в селищі Персіанівському Ростовській області РФ вщент згоріла казарма, що належала 150-й дивізії.

Про це повідомило місцеве видання DonDay.

Пожежа почалася рано-вранці 27 грудня в районі вул. Кадамівської, 3.

Вогонь знищив один із збудованих у 2016 році корпусів. На кадрах, які опинилися у розпорядженні видання, видно, як двоповерхова будівля палає по всій площі.

Чорний дим розносився по всьому селищу. На місці працювало кілька екіпажів МНС.

Через що сталося загоряння і коли вдалося загасити пожежу, наразі не ясно. Спеціалізовані відомства не дають коментарів із цього приводу.