Росія масовано атакувала Україну ракетами
Після нічної атаки дронів-камікадзе, ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів.
Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
“Крім того, спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів.
Робота протиповітряної оборони можлива по всій території держави”, – сказано в повідомленні.
За інформацією голов обласних військових адміністрацій, сили ППО збивали ворожі ракети на Київщині, Одещині, Сумщині, Полтавщині, Вінничині та в інших регіонах країни.
Також 5 ракет було збито над Чорним морем.
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- 29.12.2022 09:10
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