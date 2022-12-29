Росія масовано атакувала Україну ракетами

Після нічної атаки дронів-камікадзе, ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

“Крім того, спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів.

Робота протиповітряної оборони можлива по всій території держави”, – сказано в повідомленні.

За інформацією голов обласних військових адміністрацій, сили ППО збивали ворожі ракети на Київщині, Одещині, Сумщині, Полтавщині, Вінничині та в інших регіонах країни.

Також 5 ракет було збито над Чорним морем.

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