Китайська платіжна система UnionPay запровадила обмеження для російських банків

Саме у китайській UnionPay росіяни бачили альтернативу вже недоступним їм Mastercard та VISA

Китайська платіжна система UnionPay ввела обмеження для всіх російських банків на зняття готівки за межами Росії.

Про це повідомило RTVI з посиланням на інформацію банку «Приморье».

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З 29 грудня росіяни можуть зняти з карт UnionPay, випущених російськими банками, трохи більше 50 тис. юанів щодня (близько 507 500руб.) і трохи більше 500 тис. юанів на рік (приблизно 5 075 000 руб).

У Росії карти китайської платіжної системи випускають кілька банків, включаючи «Приморье», «Зенит», «Почта банк», «Русский стандарт», Газпромбанк и «МТС банк».