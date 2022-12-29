В російському Санкт-Петербурзі палає великий бізнес-центр

Велика пожежа сталася у бізнес-центрі «Берег» на проспекті Нескорених у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомило 78.ru із посиланням на міське МНС. Площа пожежі вже перевищила 500 кв. м.

За словами очевидців, через вогонь стався частковий обвал фасадів БЦ. За попередніми даними, вогонь почався з організації «Теплолюкс» і потім перекинувся на розташовану поряд СТО.

З будівлі евакуювали понад 200 людей.

Також повідомляється, що в бізнес-центрі, що горить, можуть перебувати балони з пропаном.

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