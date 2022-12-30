Китайский винищувач ледве не зіткнувся з літаком США над Південно-Китайським морем

Китайский винищувач ледве не зіткнувся з літаком США над Південно-Китайським морем

Літаки пролетіли на відстані 6 метрів один від одного

Китайський винищувач пролетів на небезпечній відстані від американського літака-розвідника над Південно-Китайським морем.

Про це повідомило DW з посиланням на військових США.

Згідно з повідомленням Індійсько-Тихоокеанського командування США в четвер, інцидент стався 21 грудня, коли пілот винищувача J-11 ВМС Китаю «виконав небезпечний маневр під час перехоплення», пролетівши на відстані шести метрів перед RC ВПС США.

Американський пілот був змушений вдатися до маневрів ухилення, щоб уникнути аварії, повідомили збройні сили.

Представники США заявили, що американський літак-розвідник «законно проводив звичайні операції над Південно-Китайським морем у міжнародному повітряному просторі» під час інциденту, який стався на тлі зростання напруженості в регіоні.

Нагадаємо, минулими вихідними Китай провів «ударні навчання» навколо Тайваню, в яких брав участь 71 військовий літак, включаючи десятки винищувачів.

Народно-визвольна армія заявила, що навчання є відповіддю на невизначені «провокації» та «змову» між Сполученими Штатами та Тайванем.

  • 214
  • 30.12.2022 12:35
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
12:50
Путін знову попросив Сі Цзіньпіна приїхати до Москви
Світ
12:35
Китайский винищувач ледве не зіткнувся з літаком США над Південно-Китайським морем
Україна
08:41
Звільнення Кремінної поверне лінію фронту до довоєнного кордону, – експерт
Світ
07:50
Сі Цзіньпін поговорить із Путіним вперше після великих поразок РФ в Україні
Світ
06:51
У центрі Ростова вночі спалахнула пожежа біля вокзалу
Україна
06:23
Вночі росіяни атакували Україну дронами
Світ
19:38
В російському Санкт-Петербурзі палає великий бізнес-центр
Світ
18:56
Китайська платіжна система UnionPay запровадила обмеження для російських банків
Світ
18:10
У Росії за тиждень загадково померли три керівники найбільших оборонних заводів
12:12
Російський наркобарон Щипцов під час війни продовжує ховатися в Україні та торгувати наркотиками
Україна
09:10
Росія масовано атакувала Україну ракетами
Україна
08:05
Війна зайшла в глухий кут, – Буданов
Україна
07:47
Росіяни можуть готувати вирішальний наступ на Луганщині
Україна
06:52
Вночі росіяни обстріляли ракетами передмістя Запоріжжя
Україна
06:36
Зранку в Україні масштабна повітряна тривога: в небі російська стратегічна авіація
Україна
19:30
Что происходит? СБУ обнаружили в портах подпольные склады с железной рудой на 1,8 млрд грн, а АМПУ утверждают, что ничего об этом не знали
Світ
16:54
Глави міноборони та розвідки Туреччини прибули на переговори до Москви
Світ
15:55
Виключення Росії з Ради Безпеки ООН: стала відома позиція інших країн
Україна
15:21
Зеленський виступив зі зверненням до Верховної Ради: головне
Світ
12:36
Під Ростовом вщент згоріла казарма 150-ї дивізії військ РФ
Світ
12:08
Мелатонин: кому поможет гормон для сладкого сна?
Україна
12:03
Буданов відвідав передові позиції українських військових в Бахмуті
Україна
10:32
Окупанти зміцнили лінію фронту в районі Кремінної
Україна
09:48
Кремінну вслід за військовим командуванням залишили цивільні поплічники окупантів
Україна
09:25
Харків зранку зазнав ракетного обстрілу

Головне

Україна
08:41
Звільнення Кремінної поверне лінію фронту до довоєнного кордону, – експерт
Світ
07:50
Сі Цзіньпін поговорить із Путіним вперше після великих поразок РФ в Україні
Світ
18:10
У Росії за тиждень загадково померли три керівники найбільших оборонних заводів
Україна
07:47
Росіяни можуть готувати вирішальний наступ на Луганщині
Україна
06:36
Зранку в Україні масштабна повітряна тривога: в небі російська стратегічна авіація
Світ
15:55
Виключення Росії з Ради Безпеки ООН: стала відома позиція інших країн
Україна
12:03
Буданов відвідав передові позиції українських військових в Бахмуті
Україна
10:32
Окупанти зміцнили лінію фронту в районі Кремінної
Світ
18:45
Путін підписав указ про заходи у відповідь на стелю цін для російської нафти
Світ
11:49
Удар по “Енгельсу”: пошкоджено п’ять літаків та знищено диспетчерську вежу
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Путін знову попросив Сі Цзіньпіна приїхати до Москви
Світ
30.12.2022 12:50
ТОР
Китайский винищувач ледве не зіткнувся з літаком США над Південно-Китайським морем
Світ
30.12.2022 12:35
ТОР
Звільнення Кремінної поверне лінію фронту до довоєнного кордону, – експерт
Україна
30.12.2022 08:41

Популярне

ТОР
Что происходит? СБУ обнаружили в портах подпольные склады с железной рудой на 1,8 млрд грн, а АМПУ утверждают, что ничего об этом не знали
28.12.2022 19:30
ТОР
В російському Санкт-Петербурзі палає великий бізнес-центр
29.12.2022 19:38
ТОР
У Росії за тиждень загадково померли три керівники найбільших оборонних заводів
29.12.2022 18:10

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com