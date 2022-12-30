Китайский винищувач ледве не зіткнувся з літаком США над Південно-Китайським морем

Літаки пролетіли на відстані 6 метрів один від одного

Китайський винищувач пролетів на небезпечній відстані від американського літака-розвідника над Південно-Китайським морем.

Про це повідомило DW з посиланням на військових США.

Згідно з повідомленням Індійсько-Тихоокеанського командування США в четвер, інцидент стався 21 грудня, коли пілот винищувача J-11 ВМС Китаю «виконав небезпечний маневр під час перехоплення», пролетівши на відстані шести метрів перед RC ВПС США.

Американський пілот був змушений вдатися до маневрів ухилення, щоб уникнути аварії, повідомили збройні сили.

Представники США заявили, що американський літак-розвідник «законно проводив звичайні операції над Південно-Китайським морем у міжнародному повітряному просторі» під час інциденту, який стався на тлі зростання напруженості в регіоні.

Нагадаємо, минулими вихідними Китай провів «ударні навчання» навколо Тайваню, в яких брав участь 71 військовий літак, включаючи десятки винищувачів.

Народно-визвольна армія заявила, що навчання є відповіддю на невизначені «провокації» та «змову» між Сполученими Штатами та Тайванем.