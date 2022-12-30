Путін знову попросив Сі Цзіньпіна приїхати до Москви

Путін і Сі Цзіньпін поспілкувалися вперше з початку осені

Під час першого з початку російських провалів в Україні спілкування з головою КНР Сі Цзіньпіном президент РФ Володимир Путін запросив його до Москви навесні 2023 року.

Про це повідомило Інтерфакс.

«У наступному році інтенсивні двосторонні обміни продовжаться, не сумніваюся, і ми знайдемо з вами можливість зустрітися особисто. Чекаємо на вас, шановний пане голово, дорогий друже, чекаємо на вас навесні наступного року з державним візитом до Москви», – сказав Путін на переговорах з Сі Цзіньпіном, які проходили в режимі відеозв’язку.

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За словами Путіна, «це продемонструє всьому світу міцні російсько-китайські зв’язки» та «стане головною політичною подією року у двосторонніх відносинах».

Реакція Сі на запрошення президента РФ невідома.

Нагадаємо, Путін вдруге з початку війни кличе до Москви Сі Цзіньпіна. Від першого запрошення на початку літа голова КНР відмовився.