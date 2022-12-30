Росія перемагає НАТО, а Європі час одуматися: Кремль видав ЗМІ методичку про “правильні” підсумки року

Росія перемагає НАТО, а Європі час одуматися: Кремль видав ЗМІ методичку про “правильні” підсумки року

Російським ЗМІ роздали відірвані від реальності методички щодо підсумків 2022 року

Адміністрація президента Росії підготувала методичку для державних та провладних ЗМІ про те, як потрібно підбивати підсумки 2022 року, там зроблено акцент на перемозі над НАТО та успішності “спецоперації”.

Про це написала Медуза.

За інформацією видання, всі рекомендації у документі поділені на чотири блоки: «Головне», «Посилення Росії», «СВО» та «Новий світопорядок».

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

У розділі «Головне» автори «рекомендують» в черговий раз підкреслити, що президент РФ Володимир Путін, відправивши війська в Україну, «ухвалив єдино вірне рішення, запобігши нападу України і НАТО, що готувався, на територію Росії».

Також у методиці сказано, що Захід нібито готувався атаки на Росію з 2014 року і збирався «розділити та підкорити російський народ».

«Спецоперацію» автори документа називають «успішною», а як підтвердження цього говорять про «захист Росією мільйонів російських людей, повернення російських земель та зміцнення національної безпеки».

“У Росії тепер 89 регіонів, а площа збільшилася на понад 80 тисяч квадратних кілометрів. Ця територія втричі більша за Крим і вдвічі більша за Словаччину чи Хорватію, Данію чи Швейцарію. Розширення кордонів Росії за рахунок возз’єднання із Запорізькою та Херсонською областями дозволило Криму перестати бути «островом», відокремленим від материкової частини Росії”, – сказано у методичці

Укладачі методички зазначають, що російська армія «успішно досягає мети СВО щодо демілітаризації та денацифікації України». Підтверджувати цю думку вони радять за допомогою офіційних даних, які регулярно публікує Міноборони РФ і які мають мало спільного з реальністю.

При цьому пропагандистам «рекомендують» інформувати, що Росія воює не з Україною, а з НАТО — «найпотужнішою військовою машиною в історії людства», яка «не зламала російську армію».

“НАТО – це ворог зовсім іншого масштабу та рівня, ніж київський режим. Якби не Захід, Україна давно була б демілітаризована та прийняла умови Росії. Швидких перемог ніхто не чекає – час працює на Росію. У СВО ситуація перебуває під контролем: затишшя на фронті пов’язане з перегрупуванням сил та необхідністю навчити мобілізованих”, – сказано у методичці.

Нарешті, у блоці «Посилення Росії» укладачі тексту «рекомендують» наголошувати на «згуртуванні суспільства». Наприклад, нібито високий офіційний рейтинг Путіна вони безпосередньо пов’язують із «безумовною підтримкою росіянами спецоперації».

У розділі «Новий світоустрій» співробітники АП називають Росію «лідером країн», які «не визнають винятковість Заходу» та «лідером справедливого, демократичного та багатополярного світу».

У кремлівській методичці сказано, що Путін дає «Європі шанс одуматися та повернути собі суб’єктність та майбутнє». Нині ж європейські країни є «васалами» та «периферією» США, і майбутнє у них є лише «в тісній співпраці з Росією».

  • 308
  • 30.12.2022 19:04
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
19:04
Росія перемагає НАТО, а Європі час одуматися: Кремль видав ЗМІ методичку про “правильні” підсумки року
Україна
18:37
Під час переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна у Криму пролунали вибухи
Світ
17:25
Питання держбезпеки: в Кремлі пояснили, чому Путін уникає публічних заходів
Світ
16:32
Рейтинг букмекерских контор
Світ
16:28
Что нужно знать владельцу смартфона Xiaomi?
Україна
16:15
Организатор псевдомитингов моряков раскрыл новые подробности. Конечный бенефициар схемы в Мининфраструктуры
Україна
16:11
Сотні депутатів з 38 місцевих рад звертаються до Президента України щодо застосування вето до 5655
Світ
15:08
У російському Кронштадті палає нафтовий танкер. Відео
Світ
13:30
Всі цілі уражені: у міноборони РФ прозвітували про ракетний удар по Україні 29 грудня
Світ
12:50
Путін знову попросив Сі Цзіньпіна приїхати до Москви
Світ
12:35
Китайский винищувач ледве не зіткнувся з літаком США над Південно-Китайським морем
Україна
08:41
Звільнення Кремінної поверне лінію фронту до довоєнного кордону, – експерт
Світ
07:50
Сі Цзіньпін поговорить із Путіним вперше після великих поразок РФ в Україні
Світ
06:51
У центрі Ростова вночі спалахнула пожежа біля вокзалу
Україна
06:23
Вночі росіяни атакували Україну дронами
Світ
19:38
В російському Санкт-Петербурзі палає великий бізнес-центр
Світ
18:56
Китайська платіжна система UnionPay запровадила обмеження для російських банків
Світ
18:10
У Росії за тиждень загадково померли три керівники найбільших оборонних заводів
12:12
Російський наркобарон Щипцов під час війни продовжує ховатися в Україні та торгувати наркотиками
Україна
09:10
Росія масовано атакувала Україну ракетами
Україна
08:05
Війна зайшла в глухий кут, – Буданов
Україна
07:47
Росіяни можуть готувати вирішальний наступ на Луганщині
Україна
06:52
Вночі росіяни обстріляли ракетами передмістя Запоріжжя
Україна
06:36
Зранку в Україні масштабна повітряна тривога: в небі російська стратегічна авіація
Україна
19:30
Что происходит? СБУ обнаружили в портах подпольные склады с железной рудой на 1,8 млрд грн, а АМПУ утверждают, что ничего об этом не знали

Головне

Світ
19:04
Росія перемагає НАТО, а Європі час одуматися: Кремль видав ЗМІ методичку про “правильні” підсумки року
Україна
18:37
Під час переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна у Криму пролунали вибухи
Україна
08:41
Звільнення Кремінної поверне лінію фронту до довоєнного кордону, – експерт
Світ
07:50
Сі Цзіньпін поговорить із Путіним вперше після великих поразок РФ в Україні
Світ
18:10
У Росії за тиждень загадково померли три керівники найбільших оборонних заводів
Україна
07:47
Росіяни можуть готувати вирішальний наступ на Луганщині
Україна
06:36
Зранку в Україні масштабна повітряна тривога: в небі російська стратегічна авіація
Світ
15:55
Виключення Росії з Ради Безпеки ООН: стала відома позиція інших країн
Україна
12:03
Буданов відвідав передові позиції українських військових в Бахмуті
Україна
10:32
Окупанти зміцнили лінію фронту в районі Кремінної
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Росія перемагає НАТО, а Європі час одуматися: Кремль видав ЗМІ методичку про “правильні” підсумки року
Світ
30.12.2022 19:04
ТОР
Під час переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна у Криму пролунали вибухи
Україна
30.12.2022 18:37
ТОР
Питання держбезпеки: в Кремлі пояснили, чому Путін уникає публічних заходів
Світ
30.12.2022 17:25

Популярне

ТОР
Что происходит? СБУ обнаружили в портах подпольные склады с железной рудой на 1,8 млрд грн, а АМПУ утверждают, что ничего об этом не знали
28.12.2022 19:30
ТОР
В російському Санкт-Петербурзі палає великий бізнес-центр
29.12.2022 19:38
ТОР
У Росії за тиждень загадково померли три керівники найбільших оборонних заводів
29.12.2022 18:10

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com