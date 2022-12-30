Росія перемагає НАТО, а Європі час одуматися: Кремль видав ЗМІ методичку про “правильні” підсумки року

Російським ЗМІ роздали відірвані від реальності методички щодо підсумків 2022 року

Адміністрація президента Росії підготувала методичку для державних та провладних ЗМІ про те, як потрібно підбивати підсумки 2022 року, там зроблено акцент на перемозі над НАТО та успішності “спецоперації”.

Про це написала Медуза.

За інформацією видання, всі рекомендації у документі поділені на чотири блоки: «Головне», «Посилення Росії», «СВО» та «Новий світопорядок».

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У розділі «Головне» автори «рекомендують» в черговий раз підкреслити, що президент РФ Володимир Путін, відправивши війська в Україну, «ухвалив єдино вірне рішення, запобігши нападу України і НАТО, що готувався, на територію Росії».

Також у методиці сказано, що Захід нібито готувався атаки на Росію з 2014 року і збирався «розділити та підкорити російський народ».

«Спецоперацію» автори документа називають «успішною», а як підтвердження цього говорять про «захист Росією мільйонів російських людей, повернення російських земель та зміцнення національної безпеки».

“У Росії тепер 89 регіонів, а площа збільшилася на понад 80 тисяч квадратних кілометрів. Ця територія втричі більша за Крим і вдвічі більша за Словаччину чи Хорватію, Данію чи Швейцарію. Розширення кордонів Росії за рахунок возз’єднання із Запорізькою та Херсонською областями дозволило Криму перестати бути «островом», відокремленим від материкової частини Росії”, – сказано у методичці

Укладачі методички зазначають, що російська армія «успішно досягає мети СВО щодо демілітаризації та денацифікації України». Підтверджувати цю думку вони радять за допомогою офіційних даних, які регулярно публікує Міноборони РФ і які мають мало спільного з реальністю.

При цьому пропагандистам «рекомендують» інформувати, що Росія воює не з Україною, а з НАТО — «найпотужнішою військовою машиною в історії людства», яка «не зламала російську армію».

“НАТО – це ворог зовсім іншого масштабу та рівня, ніж київський режим. Якби не Захід, Україна давно була б демілітаризована та прийняла умови Росії. Швидких перемог ніхто не чекає – час працює на Росію. У СВО ситуація перебуває під контролем: затишшя на фронті пов’язане з перегрупуванням сил та необхідністю навчити мобілізованих”, – сказано у методичці.

Нарешті, у блоці «Посилення Росії» укладачі тексту «рекомендують» наголошувати на «згуртуванні суспільства». Наприклад, нібито високий офіційний рейтинг Путіна вони безпосередньо пов’язують із «безумовною підтримкою росіянами спецоперації».

У розділі «Новий світоустрій» співробітники АП називають Росію «лідером країн», які «не визнають винятковість Заходу» та «лідером справедливого, демократичного та багатополярного світу».

У кремлівській методичці сказано, що Путін дає «Європі шанс одуматися та повернути собі суб’єктність та майбутнє». Нині ж європейські країни є «васалами» та «периферією» США, і майбутнє у них є лише «в тісній співпраці з Росією».