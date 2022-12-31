Жителям Бєлгорода у новорічну ніч роздаватимуть карти бомбосховищ

Жителям Бєлгорода, які святкуватимуть Новий рік на центральній площі, роздадуть карти бомбосховищ.

Як повідомило місцеве видання go31, про це розповів виконувач обов’язків мера міста Валентин Демидов.

За його словами, влада сформувала центр ухвалення рішень, який дозволить швидко скоординувати дії у разі небезпеки, а також ретельно стежити за порядком.

На площі Бєлгорода працюватиме система огляду. За потреби відвідувачі площі зможуть швидко залишити місце скупчення людей – на цей випадок розроблено спеціальний план.