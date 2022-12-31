Жителям Бєлгорода у новорічну ніч роздаватимуть карти бомбосховищ

Жителям Бєлгорода у новорічну ніч роздаватимуть карти бомбосховищ
Жителям Бєлгорода, які святкуватимуть Новий рік на центральній площі, роздадуть карти бомбосховищ.

Як повідомило місцеве видання go31, про це розповів виконувач обов’язків мера міста Валентин Демидов.

За його словами, влада сформувала центр ухвалення рішень, який дозволить швидко скоординувати дії у разі небезпеки, а також ретельно стежити за порядком.

На площі Бєлгорода працюватиме система огляду. За потреби відвідувачі площі зможуть швидко залишити місце скупчення людей – на цей випадок розроблено спеціальний план.

  • 35
  • 31.12.2022 13:02
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
14:24
В Москві готують ППО для чергування на Новий рік
Світ
13:02
Жителям Бєлгорода у новорічну ніч роздаватимуть карти бомбосховищ
Україна
12:36
Світло на Новий рік: енергетики пообіцяли зробити все можливе
Світ
10:24
США прокоментували розмову Путіна та Сі Цзіньпіна
Світ
09:04
Вночі в Ростові пролунали вибухи: кажуть про ракетний удар по станції
Світ
08:03
Путін ухвалив рішення про війну з Україною під впливом ліків
Світ
19:04
Росія перемагає НАТО, а Європі час одуматися: Кремль видав ЗМІ методичку про “правильні” підсумки року
Україна
18:37
Під час переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна у Криму пролунали вибухи
Світ
17:25
Питання держбезпеки: в Кремлі пояснили, чому Путін уникає публічних заходів
Світ
16:32
Рейтинг букмекерских контор
Світ
16:28
Что нужно знать владельцу смартфона Xiaomi?
Україна
16:15
Организатор псевдомитингов моряков раскрыл новые подробности. Конечный бенефициар схемы в Мининфраструктуры
Україна
16:11
Сотні депутатів з 38 місцевих рад звертаються до Президента України щодо застосування вето до 5655
Світ
15:08
У російському Кронштадті палає нафтовий танкер. Відео
Світ
13:30
Всі цілі уражені: у міноборони РФ прозвітували про ракетний удар по Україні 29 грудня
Світ
12:50
Путін знову попросив Сі Цзіньпіна приїхати до Москви
Світ
12:35
Китайский винищувач ледве не зіткнувся з літаком США над Південно-Китайським морем
Україна
08:41
Звільнення Кремінної поверне лінію фронту до довоєнного кордону, – експерт
Світ
07:50
Сі Цзіньпін поговорить із Путіним вперше після великих поразок РФ в Україні
Світ
06:51
У центрі Ростова вночі спалахнула пожежа біля вокзалу
Україна
06:23
Вночі росіяни атакували Україну дронами
Світ
19:38
В російському Санкт-Петербурзі палає великий бізнес-центр
Світ
18:56
Китайська платіжна система UnionPay запровадила обмеження для російських банків
Світ
18:10
У Росії за тиждень загадково померли три керівники найбільших оборонних заводів
12:12
Російський наркобарон Щипцов під час війни продовжує ховатися в Україні та торгувати наркотиками

Головне

Світ
09:04
Вночі в Ростові пролунали вибухи: кажуть про ракетний удар по станції
Світ
19:04
Росія перемагає НАТО, а Європі час одуматися: Кремль видав ЗМІ методичку про “правильні” підсумки року
Україна
18:37
Під час переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна у Криму пролунали вибухи
Україна
08:41
Звільнення Кремінної поверне лінію фронту до довоєнного кордону, – експерт
Світ
07:50
Сі Цзіньпін поговорить із Путіним вперше після великих поразок РФ в Україні
Світ
18:10
У Росії за тиждень загадково померли три керівники найбільших оборонних заводів
Україна
07:47
Росіяни можуть готувати вирішальний наступ на Луганщині
Україна
06:36
Зранку в Україні масштабна повітряна тривога: в небі російська стратегічна авіація
Світ
15:55
Виключення Росії з Ради Безпеки ООН: стала відома позиція інших країн
Україна
12:03
Буданов відвідав передові позиції українських військових в Бахмуті
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
В Москві готують ППО для чергування на Новий рік
Світ
31.12.2022 14:24
ТОР
Жителям Бєлгорода у новорічну ніч роздаватимуть карти бомбосховищ
Світ
31.12.2022 13:02
ТОР
Світло на Новий рік: енергетики пообіцяли зробити все можливе
Україна
31.12.2022 12:36

Популярне

ТОР
В російському Санкт-Петербурзі палає великий бізнес-центр
29.12.2022 19:38
ТОР
Вночі в Ростові пролунали вибухи: кажуть про ракетний удар по станції
31.12.2022 09:04
ТОР
Организатор псевдомитингов моряков раскрыл новые подробности. Конечный бенефициар схемы в Мининфраструктуры
30.12.2022 16:15

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com