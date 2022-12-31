Росія випустила по Україні більше 20 ракет, ППО збила 12

За попередніми даними, 31 грудня Росія випустила більше 20 крилатих ракет по Україні, ППО знищила 12 із них.

Про це повідомив головнокомандувач Валерій Залужний.

“Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування», зазначив він.

За словами Залужного, силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 – Житомирської та 1 – Хмельницької областей.